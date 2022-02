James Harden em 'grande' na estreia pelos Sixers, a sua quarta euipa na NBA

O base James Harden estreou-se em grande estilo pelos Philadelphia 76ers, ao somar 27 pontos no triunfo no reduto dos Minnesota Timberwolves por 133-102, em embate da jornada de sexta-feira da NBA.

Depois de passagens por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Brooklyn Nets, Harden é agora o '1' dos Sixers e, na 'apresentação', acertou sete de 12 'tiros' de campo, incluindo cinco de sete 'triplos', e oito de nove lances livres.

Além dos 27 pontos, Harden somou 12 assistências e oito ressaltos, ficando perto do 'triplo duplo', num embate em que fez apenas dois 'turnovers', em 35.09 minutos.

O poste camaronês Joel Embiid, com 34 pontos e 10 ressaltos, e Tyrese Maxey, com 28 pontos, foram igualmente determinantes no triunfo dos Sixers, enquanto Karl-Anthony Towns liderou os anfitriões, com 25 pontos e sete ressaltos.

Harden rumou aos Sixers, juntamente com Paul Millsap, sobre o fecho da reabertura do mercado de transferências da NBA, em 10 de fevereiro, numa troca que colocou Ben Simmons, Seth Curry e Andre Drummond nos Brooklyn Nets.

Nos outros encontros da ronda de sexta-feira, destaque para a vitória (105-102) dos Clippers sobre os Lakers no dérbi de Los Angeles, por 105-102, num jogo em que Terance Mann (19 pontos e 10 ressaltos) foi o melhor dos vencedores e LeBron James (21 pontos e 13 ressaltos) comandou os derrotados.