James Harden envolvido em detenção por posse de cannabis em Paris

James Harden foi esta quinta-feira revistado pela polícia francesa nas ruas de Paris, momento que foi captado por um vídeo amador filmado por alguém que passava pelas ruas da capital gaulesa.





Bravo à la police française ‍?? des incompétents… même pas capable de reconnaître James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk — cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021

A imprensa francesa avança que o jogador do Brooklyn Nets estava com Kanye West e Lil Baby, quando um carro da polícia parou diante deles, após sentir o cheiro a cannabis.De acordo com a mesma fonte, foram encontradas 20 gramas de cannabis, o que terá levado à detenção de três pessoas, entre elas o rapper Lil Baby, por posse daquela que é considerada uma substância ilegal em França.Harden tentou intervir e foi mesmo detido por breves instantes, mas acabou por ser libertado.