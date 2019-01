James Harden leva 21 jogos seguidos com 30 ou mais pontos

O extremo James Harden completou o 21.º jogo consecutivo a marcar 30 ou mais pontos, o quarto melhor registo da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), superado apenas pelo lendário Wilt Chamberlain, detentor das três maiores sequências.Na vitória dos Houston Rockets sobre os New York Knicks, por 114-110, Harden, considerado o jogador mais valioso (MVP) da temporada passada, conseguiu também um recorde pessoal, ao marcar 61 pontos.Wilt Chamberlain ainda detém as três melhores marcas de jogos consecutivos a marcar 30 ou mais pontos, com registos de 61, 31 e 25 partidas.O Barba, como é conhecido, igualou a marca de Kobe Bryant, no Madison Square Garden, e ficou a apenas um ponto do máximo em casa dos New York Knicks, que pertence a Carmelo Anthony, com 62 pontos.