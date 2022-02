James Harden na mira dos... clubes de striptease

View this post on Instagram A post shared by SIN CITY PHILADELPHIA (@sincityphilly)

James Harden já se encontra em Filadélfia, estando a agitar a cidade onde se encontram sediados os Sixers. As espetaculares jogadas do ‘Barbas’ foram passadas nos vídeos do Wells Fargo Center na receção aos Cavaliers, levando os adeptos ao rubro, já a sonharem na parceria que o basquetebolista, de 32 anos, poderá fazer com Joel Embiid, um dos candidatos a MVP da época. Mas a ida de Harden para a maior cidade da Pensilvânia não aquece apenas a NBA, pois os clubes de striptease também deram as boas-vindas ao ex-jogador dos Nets nas redes sociais.E o caso não é para menos, já que Harden ‘promete’ ser um fiel cliente dessas casas de diversão noturna, pois quando alinhava pelos Rockets o base-extremo gastou um milhão de dólares num clube de strip de Houston. Segundo companheiros de equipa, Harden viajava para Las Vegas quando haviam interregnos de três dias entre os jogos e, na época passada, foi fotografado num clube em plena pandemia. Há hábitos que não mudam.