James Harden recebe prenda... especial

Quem não gostaria de ter amigos assim? James Harden, basquetebolista norte-americano que atua nos Philadelphia 76ers, recebeu uma prenda de anos luxuosa do rapper Lil Baby, seu amigo de longa data. Harden, que celebrou o 33º aniversário na passada sexta-feira, foi presenteado com uma... mala. Mas a verdade é que esta não era uma mala qualquer, pois dentro dela estavam nada mais nada menos do que 250 mil dólares (que é um valor semelhante em euros, face ao câmbio atual) em notas e moedas para o basquetebolista.

O astro da NBA fez questão de publicar um vídeo na sua rede social TikTok a dar conta do feliz momento. Uma prenda que ainda assim não terá grandes alterações na conta bancária do jogador dos Sixers, uma vez que o extremo é um dos jogadores mais bem pagos da NBA – em 2022/23 vai receber cerca de 33 milhões de euros, valor que nem mesmo Cristiano Ronaldo consegue atingir no Manchester United.