James Harden supera segundo melhor registo de Wilt Chamberlain

James Harden superou na quinta-feira a segunda melhor série de jogos consecutivos na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) a marcar 30 ou mais pontos, apesar da derrota dos Houston Rockets frente aos Los Angeles Lakers, por 111-106. O base dos Rockets, que foi o melhor marcador do encontro, precisamente, com 30 pontos, completou o 32.º jogo seguido com aquele registo, ou superior, superando a segunda melhor marca da competição, que pertence ao lendário Wilt Chamberlain.Antes do confronto em Los Angeles, Harden tinha igualado a segunda melhor sequência de Chamberlain, de 31 partidas consecutivas a faturar 30 ou mais pontos, mas está ainda muito longe do recorde da NBA de 65 seguidos, que também pertence ao ex-atleta, o único que conseguiu marcar 100 pontos num jogo. Harden, que também capturou 10 ressaltos e efetuou nove assistências, conseguiu estes números antes de ser excluído por faltas, a 1.24 minutos do fim do encontro, no qual LeBron James e Brandon Ingram, autores de 29 e 27 pontos, respetivamente, foram decisivos para a anular a desvantagem de 19 pontos dos Lakers a meio do terceiro período e lançar a equipa de Los Angeles para o triunfo.Outro jogador em destaque na quinta-feira foi o base Stephen Curry, que concretizou 10 triplos e anotou 36 pontos na vitória do bicampeão Golden State Warriors sobre os Sacramento Kings, por 125-123, bem secundado por Kevin Durant, autor de 28. Os Phoenix Suns bateram o recorde de derrotas seguidas da equipa, ao perderem pela 16.ª vez consecutiva nesta temporada, frente aos vice-campeões Cleveland Cavaliers, por 111-98, numa série em que sofreram sempre 110 ou mais pontos, superando o anterior máximo negativo de 15 desaires, estabelecido em 2018.