James Harden surge mais magro e atira: «Quantos quilos perdi? 45 e agora publiquem no Twitter»

James Harden surpreendeu no media day dos Philadelphia 76ers ao surgir mais magro do que nas últimas duas épocas da NBA e aproveitou para brincar com a situação, visto que tinha vindo a ser acusado de estar demasiado gordo."Nesta pré-época perdi 45,3 quilos. Twittem isso", confessou o base, de 33 anos, em jeito de brincadeira, que fez soltar uma gargalhada a Joel Embiid, companheiro de equipa na formação de Philadelphia.James Harden reconheceu que tinha de mudar, visto que já não se sentia saudável. "No último ano e meio, eu não estava suficientemente saudável para fazer o trabalho adequado como estou habituado", admitiu.Recorde-se que o antigo jogador dos Brooklyn Nets mede 1,96 metros e chegou a pesar 99,7 quilos em algumas fases da carreira. Este verão decidiu fazer dieta e ganhou mais massa muscular.