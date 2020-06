James Worthy: «Chegaram a dizer-me 'negro, estás no lado errado'»

O antigo basquetebolista da NBA James Worthy abordou o tema do racismo nos Estados Unidos recordando o que viveu e o que ouviu o avô contar na primeira pessoa.





"O meu avô nasceu no final do século 19. Ele costumava-me contar histórias sobre como tinha visto linchamentos e quando eu vi George Floyd lembrei-me de tudo isso", afirmou à 'Sports Illutrated', recordando um episódio que aconteceu consigo ainda em miúdo."Quando passei da segunda para a terceira classe, os meus dois irmãos mais velhos tinham de me acompanhar à escola todos os dias, porque nunca sabíamos quando iríamos ouvir a palavra negro pelo caminho. Chegaram-me a dizer 'negro, estás no lado errado'", conta."O meu avô viu o mundo diferente do que eu jamais imaginei. Ele chegou a ver o primo pendurado numa árvore. E ele sempre nos disse que não podemos argumentar contra a ignorância."