Jeff Van Gundy recomenda Willy Hernangómez aos Lakers: «Deviam contratá-lo»

Jeff Van Gundy, ex-treinador de Knicks e Rockets e atualmente um dos analistas mais conceituados da NBA, recomendou a contratação de Willy Hernangómez aos Lakers. "Se eu fosse dos Lakers, sabem quem iria buscar? o Willy Hernangómez. E era para ser o poste titular", referiu Gundy, no podcast "The Lowe Post', acrescentando: "Ganha ressaltos, finaliza. Têm que ir buscar um jogador como ele."Willy Hernangómez, de 28 anos, foi distinguido como MVP do último Eurobasket e tem estado em bom nível durante a pré-temporada, apresentado média de 13,3 pontos e 7,8 ressaltos com a camisola dos New Orleans Pelicans.