Jimmy Butler castiga quem o provoca

Os Heat venceram (111-105) os Celtics pela segunda vez em Boston e levam uma vantagem de dois jogos para Miami, onde podem selar a presença na final da NBA, caso conquistem mais dois triunfos. Em jogo frenético, foram os insultos entre Grant Williams e Jimmy Butler a desequilibrar. A 6.37’ da buzina, Williams marcou triplo e provocou o astro de Miami, que respondeu com um sorriso amarelo e depois um cesto na cara do defensor direto, tendo havido contacto. Seguiram-se ameaças, testas encostadas e um Butler imparável até final, desorientando Williams nos duelos em que atacou o cesto. A fúria de Butler (27 p, 8 r, 6 a, 3 rb, 2 dl) deu reviravolta. A perderem (87-96), os Heat aplicaram 29-9, com Butler a anotar 9, secundado por Adebayo (22 p, 17 r, 9 a). Butler avisou: "Williams falou comigo, não sou contra, mas não sei se sou a melhor pessoa com quem falar, motivou-me mais." Williams ficou irritado: "Apenas lhe respondi. Vamos focar-nos no que falta."