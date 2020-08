Jimmy Butler em quarentena falha treino dos Miami Heat

O ‘All-Star’ Jimmy Butler falhou o treino de ontem de Miami na preparação do embate frente a Toronto, na reta final da fase regular, que decorre na ‘bolha’ de Orlando. O extremo-base pediu dispensa, após anotar 22 pontos na vitória (125-105) frente a Denver, “uma ausência justificada”, segundo a assessoria dos Heat, que já garantiram a presença no playoff e lutam pelo terceiro lugar do Este. M as o colega de equipa, Jae Crowder, levou a crer que Butler poderá estar com Covid-19, manifestando-se preocupado. “ Queremos conversar assim que sair da quarentena. Mesmo que permaneça isolado, sabemos que está disposto a regressar à equipa, mas nunca sabemos o que esperar”, considerou o enigmático Crowder, sem especificar se o companheiro está infetado. O técnico dos Miami Heat, Erik Spoelstra, também foi evasivo, afirmando que Butler está “em dúvida” para os próximos jogos.

Emocionante

Brooklyn-Washinton e Boston-Portland protagonizaram ontem duelos eletrizantes, dado o equilíbrio e alternância no marcador. Os Nets entraram no último período a perder (83-85), mas deram a volta e venceram (118-110), com Caris Levert (34 pontos, 7 ressaltos e 3 assistências) a destacar-se.

Já Boston venceu na ‘receção’ a Portland por 128-124, com Jayson Tatum a somar 30 pontos.