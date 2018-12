Joakim Noah regressa à NBA para representar os Memphis Grizzlies

O poste Joakim Noah assinou contrato com os Memphis Grizzlies por uma época, anunciou a equipa da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), dois meses depois de o poste ter sido dispensado dos New York Knicks."Estou feliz por uma equipa acreditar em mim e por me terem dado uma oportunidade. Os últimos dois anos têm sido difíceis, não era evidente que voltaria a jogar", admitiu Noah, de 33 anos, que chegou a ponderar o fim da carreira, após duas épocas desastrosas na equipa de Nova Iorque.A passagem pelos Knicks, que assinaram com Noah um contrato no valor de 72 milhões de dólares (o qual continuará a ser pago até 2021), foi uma sucessão de infortúnios: lesão no joelho em fevereiro de 2017, suspensão por doping no mês seguinte, conflito grave com o treinador em janeiro de 2018, antes da exclusão da equipa.