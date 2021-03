Joakim Noah termina a carreira na NBA: «Foi uma grande aventura»

O basquetebolista norte-americano Joakim Noah anunciou que termina a carreira, aos 36 anos e depois de passar 13 na NBA, a liga norte-americana da modalidade.

"Foi uma grande aventura. Obrigado a todos os que me demonstraram afeto ao longo do meu percurso", escreveu na sua conta do Instagram o poste que chegou a ser um dos símbolos dos Chicago Bulls.

Noah atuou pela última na NBA na temporada passada, ao serviço dos Los Angeles Clippers, mas em apenas cinco partidas.

Agora, Noah poderá regressar a Chicago, mas como representante dos Bulls, o clube que representou entre 2007 e 2016, sendo por duas vezes escolhido para o jogo 'All-Star'.

A melhor época foi em 2013-14, quando foi eleito o melhor defesa da NBA com médias de 12,6 pontos, 11,3 ressaltos, 1,2 roubos de bola e 1,5 desarmes de lançamento.