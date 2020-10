Jogador da NBA agride ex-namorada repetidas vezes na cara e acaba detido

Terence Davis foi preso em Nova Iorque terça-feira à noite, acusado de agredir repetidamente a ex-namorada, segundo revelaram fontes policiais.





A jovem de 20 anos visitou o jogador num luxuoso arranha-céus, em Manhattan, mas acabou por ser várias vezes agredida na cara, depois de uma discussão. A mulher terá sido inclusivamente conduzida ao hospital com problemas num olho.Ao que parece a ex-namorada do jogador estava a gravar discussão com o telemóvel, Terence Davis ter-lhe-á pedido para parar a gravação mas ela recusou. O jogador tirou-lhe o telemóvel e partiu-o.A polícia foi chamada ao local e Terence Davis, de 23 anos, foi detido. Vai responder por agressão menor e conduta ilícita, agressão, assédio, entre outros crimes.Os Raptors disseram estar a acompanhar o caso.