Jogador da NBA atropelado em Filadélfia

Kelly Oubre Jr, extremo dos Philadelphia 76ers, foi atropelado ontem à noite em Filadélfia, quando atravessava uma rua perto de casa, no centro da cidade, por volta das 19 horas locais.O extremo, de 27 anos, foi conduzido ao hospital e encontra-se livre de perigo. Teve alta ainda ontem à noite, mas os ferimentos que sofreu vão levar a que tenha de falhar uma significativa parte da época na NBA, segundo a avança a imprensa norte-americana.O presidente dos 76ers, Daryl Morey, e outros representantes da equipa, compareceram no hospital para se inteirarem da condição física do jogador. A polícia está a investigar o incidente.Na sexta-feira Oubre - que chegou a Filadélfia em setembro - tinha contribuído para a vitória dos 76ers diante dos Detroit Pistons (114-106) com 8 pontos, 8 ressaltos e dois roubos de bola.Tem sido um jogador importante na equipa, com uma média de 16,3 pontos, 5,1 ressaltos e 1,4 roubos de bola nos 8 encontros disputados esta temporada.