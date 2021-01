Jogador da NBA dá positivo à covid-19 em pleno jogo

O insólito aconteceu esta madrugada na NBA. Seth Curry, jogador dos Philadelphia 76ers e irmão de Stephen Curry, estrela dos Golden State Warriors, deu positivo à covid-19 em pleno jogo com os Brooklyn Nets. O jogador soube do resultado durante a partida, mas não tinha chegado a entrar em campo. Estava sentado no banco, junto aos companheiros, durante o primeiro período.





Os médicos dos Sixers isolaram de imediato o jogador assim que foi conhecido o resultado. A equipa vai ter de ficar em quarentena em Nova Iorque, até que sejam realizados novos testes, de modo a se perceber se se trata de um caso isolado ou de um surto.Os Philadelphia 76ers perderam o jogo com os Brooklyn Nets, por 122-109.