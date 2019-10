Jogador da NBA revive drama com assassinato de mais uma irmã: «Acordem-me deste pesadelo»

Reggie Bullock está a viver um dos piores momentos da sua vida. O ex-Lakers, atual jogador dos New York Knicks, que ainda não se estreou esta época na NBA por ter sido operado a uma hérnia discal no verão, perdeu a segunda irmã em poucos anos.Keiosha Moore, de 22 anos, morreu na última segunda-feira em Baltimore, vítima de um tiroteio onde estiveram envolvidas outras oito pessoas. A irmã do jogador foi conduzida ao hospital mas não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou por falecer. Não se conhecem ainda os contornos do sucedido e as autoridades ainda não sabem quem cometeu este crime.Antes, em 2014, Reggie tinha perdido outra irmã, Mia Henderson, que terá sido esfaqueada por um crime de ódio contra pessoas transsexuais. O jogador tornou-se, depois disso, um acérrimo defensor da causa LGTB, tendo sido inclusivamente o primeiro jogador da NBA a comparecer abertamente num desfile do orgulho gay."Nunca me senti tão derrubado na minha vida. As minhas duas rainhas partiram e isto é muito duro para mim. M..., nada voltará a ser o mesmo. Gostava de ter falado com ela uma última vez. Falhei como irmão ao não protegê-la do mal destas ruas. Falhei duas vezes! Não posso acreditar que isto aconteceu... Sinto tanto, manas. Vou dar o melhor de mim para manter esta família unida, vamos trabalhar arduamente para descobrir quem acabou com a vida da minha irmã! Só queria que te risses uma última vez da minha roupa, do meu cabelo, de tudo que achavas piada. Sinto falta de tudo! Acordem-me deste pesadelo!", escreveu no Instagram, onde publicou uma foto de Keiosha.