Jogador da NBA tenta estrangular a namorada e parte-lhe vértebra do pescoço

Kevin Porter Jr., jogador dos Houston Rockets, terá agredido a namorada, causando-lhe a fratura de uma vértebra cervical e um corte por cima do olho direito. A mulher é nada mais nada menos que Kysre Gondrezick, jogadora da WNBA, 4.ª escolhida no draft de 2021.



O extremo, de 23 anos, já compareceu diante do juiz e declarou-se inocente dos delitos de agressão e estrangulamento de que é acusado. Os factos terão tido lugar no Hotel Millennium Hilton de Manhattan.



Segundo o relatório da polícia, Kevin Porter Jr., que está em liberdade depois de pagar uma fiança no valor de cerca de 70 mil euros, agrediu a namorada até ela conseguir fugir para a entrada do hotel coberta de sangue. A acusação considera que o incidente é "um grave caso de violência doméstica".



Já os Rockets informaram que estão "a recolher informações sobre o sucedido".