Jogador dos Brooklyn Nets preso por tentar estrangular a namorada

Rodions Kurucs, jogador dos Brooklyn Nets, foi preso na terça-feira acusado de agredir e tentar estrangular a sua agora ex-namorada.



Segundo o "New York Daily News", tudo terá ocorrido a 27 de junho quando, alegadamente, o ala de 21 anos, natural da Letónia, discutiu, no seu apartamento, com a mulher com quem mantinha uma relação "tendo perdido o controlo e gritado 'vou-me matar' antes de atacar e de a tentar estrangular". A mesma publicação avança que Kurucs a "empurrou para a cama, esbofeteou-a duas vezes, mordeu-lhe o lábio e a atirou de novo para a cama, magoando-lhe as costelas".



Ora, o advogado do jogador, Alex Spiro, afirmou que apenas 24 horas depois do alegado "incidente" o casal viajou para Las Vegas com "total normalidade" e só quando se separaram é que apareceu esta queixa. "Queixa que, em primeira instância, se provou não ter qualquer suporte gráfico ou informações médicas", disse Spiro.



Kurucs foi entretanto colocado em liberdade, sem pagar fiança, estando obrigado a apresentar-se em tribunal de novo a 21 de outubro.



Os Brooklyn Nets já se pronunciaram, entretanto, sobre o tema. "Depois de sermos informados sobre as acusações contra Rodions Kurucs, notificámos e estamos a ajudar a Liga no processo de recolha de informações. Os Nets levam estas acusações muito a sério. Enquanto a investigação decorre, vamo-nos restringir a fazer mais comentários", pode ler-se no comunicado divulgado.