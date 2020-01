Jogador dos Knicks aponta "tendências femininas" em adversário: «Isto é um jogo de homens»

O encontro que na última madrugada colocou frente a frente New York e Memphis, no Madison Square Garden (vitória dos Grizzlies, por 127-106), acabou envolto em polémica devido aos comentários de Marcus Morris sobre Joe Crowder. E como se não bastasse, ainda houve três expulsões e água fria no balneário da equipa visitante...



A 50 segundos do fim, com o jogo completamente resolvido para os Grizzlies, Joe Crowder roubou uma bola e, em vez de ir para o cesto, colocou-se num canto e lançou de três pontos. Elfrid Payton não gostou e empurrou o jogador de Memphis para cima das cadeiras dos espectadores que estavam à beira do campo. Instalou-se a confusão, Marcus Morris intrometeu-se e acabaram os três expulsos.



Depois do encontro Payton disse que não se arrependia do que tinha feito porque a atitude do rival tinha sido uma falta de respeito para com o basquetebol.



Já Morris falou de Crowder de forma arrasadora. "Penso que este tipo joga de uma forma diferente. Tem muitas tendências femininas no campo", disse o jogador dos Knicks. "Agita-se e atira a cabeça para trás o tempo todo. Isto é um jogo de homens, estas coisas cansam."



Mais tarde, por iniciativa própria ou pressionado pela equipa, retratou-se. "Peço desculpa por ter usado o termo "tendências femininas". Tenho o máximo respeito por todas as mulheres e pelo que elas representam para nós. Foi uma resposta provocada pela tensão do momento. A minha intenção nunca foi faltar ao respeito às mulheres", escreveu Marcus Morris no Twitter.



Sem água quente



A completar o 'ramalhete', Jo Morant, jogador dos Grizzlies, queixou-se que depois do jogo só três chuveiros no balneário da equipa visitante tinham água quente. Tomar banho de água fria em Nova Iorque em janeiro... é de homem!