Jogador dos Lakers roubado à porta de casa à mão armada

Kentavious Caldwell-Pope, jogador dos Lakers, contou que foi vítima de um assalto à mão armada à porta de casa, por volta das 4 da manhã.





Tudo aconteceu no último dia 17 de junho. O base da equipa da Califórnia estava à conversa com vários amigos quando três homens, armados com pistolas, os assaltararam.Os indivíduos apareceram de carro, apontando as armas ao jogador e oa resto do grupo.Segundo a polícia, entre dinheiro, jóias, telemóveis e relógios, incluindo um Rolex de Caldwell-Pope, os ladrões levaram uns 150 mil dólares.Nem o jogador nem os seus amigos reagiram durante o assalto e ninguém ficou ferido.