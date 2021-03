Jogador dos Pelicans entre os prioritários à vacina contra a Covid-19 por excesso de peso

Os Estados Unidos continuam a acelerar o seu programa de vacinação contra a Covid-19 e os New Orleans Pelicans anunciaram que vários elementos da organização já receberam a primeira dose da vacina, através de um protocolo com o hospital local.





A equipa não revelou qualquer nome nem especificou se se trataram efetivamente de jogadores, mas pelo menos dois (Nicolo Melli e Sindarius Thornwell) assumiram através das redes sociais terem sido vacinados e a grande estrela da equipa, Zion Williamson, também deverá receber a vacina no imediato - ou pode mesmo já ter recebido - por pertencer a um grupo de risco.John Bel Edwards, governador do estado do Louisiana, alargou os grupos elegíveis a receber a vacina e uma das 12 condições é o excesso de peso - definido por um índice de massa corporal superior a 25. Ora Zion Williamson, como muitos outros craques da NBA, enquadra-se nesta caraterística e será um dos primeiros atletas dos Pelicans a serem vacinados.Refira-se que no passado fim-de-semana, antes do All-Star Game, o comissário da NBA, Adam Silver, admitiu que vários treinadores e membros de staff já haviam sido vacinados, mas que não tinha conhecimento de casos de jogadores. Adam Silver também deixou claro que a liga não irá obrigar os craques a serem vacinados, mas os relatos da imprensa apontam a que a grande maioria das equipas submeta as suas estrelas ao processo.