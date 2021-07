Jogador dos Pelicans envolve-se em confusão com a polícia e é hospitalizado

Jaxson Hayes, jogador dos New Orleans Pelicans, foi hospitalizado depois de se ter envolvido numa confusão com a polícia.





Segundo a informação divulgada pelo site norte-americano TMZ, tanto o jogador como um agente da autoridade necessitaram a assistência médica. "Disseram-nos que as forças a ordem receberam uma chamada de uma casa da área de Los Angeles devido a uma disputa doméstica às primeiras horas de quarta-feira. Quando os polícias procuraram identificar os envolvidos, Hayes tentou de todas as formas evitar que as autoridades entrassem na habitação. Hayes tornou-se agressivo e gerou-se uma luta. A confusão foi tão intensa que a polícia emitiu uma chamada de rádio a dizer 'agente precisa de ajuda'", escreve a TMZ.O jogador de 21 anos e 2,11 metros, acaba de completar a sua segunda época na NBA. Tem médias de 7,4 pontos e 4,2 ressaltos por jogo.