Jogador dos Rockets visita clube de 'striptease' e acaba agredido: «Havia sangue por todo o lado»

Os Houston Rockets foram jogar a Miami no último domingo e Sterling Brown, Kevin Porter Jr. e outros membros da equipa decidiram visitar o 'Booby Trap On The River', um clube de striptease, mas a diversão acabou mal.





Brown - que está a recuperar de uma lesão num joelho - envolveu-se numa discussão no parque de estacionamento por volta das 6h30 da manhã, depois de aparentemente se ter enganado no carro em que deveria regressar ao hotel da equipa.A 'troca de galhardetes' com os ocupantes da viatura começou por ser apenas uma acesa troca de palavras, mas rapidamente deu lugar a uma cena de pancadaria, com um dos homens a atingir o jogador com uma garrafa na cabeça."Havia sangue por todo o lado", contou um polícia que acorreu ao local. "Se não fosse uma pessoa em forma, tão forte, podíamos estar a falar de outra situação, podia estar morto." O jogador foi conduzido ao hospital.Kevin Porter Jr., cuja intervenção no local terá impedido que algo de muito mais grave acontecesse a Sterling Brown, não vai poder dar o seu contributo à equipa nos próximos jogos, pois ao visitar o 'Booby Trap On The River' violou o protocolo da covid-19 e vai ter de ficar em quarentena. Ainda não se sabe se será multado pela equipa e pela NBA.