Jogador dos Wizards tem uma das cláusulas mais insólitas de sempre: presença na final vale... 1 dólar

Após meses de altos e baixos para Spencer Dinwiddie, o basquetebolista norte-americano assinou um novo contrato de três anos com os Washington Wizards, onde receberá 54 milhões de dólares, qualquer coisa como 46,1 milhões de euros (isto caso cumpra 50 jogos nas próximas duas épocas). Contudo, no meio de tantos milhões existe uma cláusula que suscitou muita atenção e humor nas redes sociais. A tão famosa cláusula permite, caso os Wizards atinjam as finais da NBA, que o jogador receba mais... um dólar (0,85 euros).





Numa liga que habitou os adeptos a contratos na casa dos milhões, este é um valor bónus bastante diminuto, e que sem dúvida surpreendeu os fãs. A somar a isto, depois de uma época totalmente parado devido a uma rotura parcial do ligamento cruzado anterior direito, Dinwiddie transferiu-se dos Brooklyn Nets, um dos principais candidatos ao título, para uns Wizards em plena reestruturação. Assim, aquele que é um dólar bastante irrisório torna-se bastante difícil de alcançar. Uma recompensa mínima para um objetivo muito improvável de ser alcançado...