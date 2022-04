Jogo entre Atlanta Hawks e Miami Heat atrasado por suspeita de bomba no exterior da arena

O terceiro jogo da eliminatória entre Atlanta Hawks e Miami Heat, a contar para os playoffs da NBA, irá arrancar com um atraso de 30 minutos devido a uma suspeita de bomba no exterior do State Farm Arena, em Atlanta. De acordo com a imprensa internacional, foi encontrado um "pacote suspeito" junto a uma das entradas principais do recinto.

O encontro teria início à meia-noite, mas prevê-se que arrancará apenas a partir das 00:30.

De recordar que os Miami Heat lideram a série (2-0), que será resolvida, como todas as outras, à melhor de sete.

State Farm Arena is almost EMPTY about 5 minutes before Game 3 of Hawks-Heat was originally scheduled to tip off.



A 'suspicious package' around the main entrances has delayed fans from entering the arena. Tipoff has been moved to about 7:45PM EST.



( via @KLChouinard) pic.twitter.com/pCinUtZnsH