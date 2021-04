Jogo entre Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets adiado devido a manifestações

A NBA decidiu adiar o jogo entre Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets marcado para esta segunda-feira, de acordo com a ESPN. Tudo por causa do clima tenso que se vive em Minneapolis, depois das manifestações nas ruas da cidade, devido à morte de um homem negro pela polícia local.





Daunte Wright foi alvejado, neste domingo, depois de ser mandado parar por supostamente não ter cumprido com as regras de trânsito. O homem foi algemado e quando tentou voltar para o carro foi baleado. O incidente ocorreu a 15km do local onde George Floyd foi assassinado em maio do ano passado.A morte aconteceu por volta das duas da tarde e à noite os protestos fizeram-se sentir nas ruas, tendo sido registados muitos confrontos entre os manifestantes e a polícia. Há a promessa de novas manifestações para esta segunda-feira, o que levou ao adiamento da partida entre Timberwolves e Nets. Ainda assim, esta deverá ser remarcada para esta terça-feira.