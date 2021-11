Jokic 'abalroou' Morris e Denver Nuggets-Miami Heat virou... um 'cenário de guerra'

Nikola Jokic has been suspended one game and Markieff Morris has been fined $50,000 for their altercation, NBA announces. pic.twitter.com/5tnonJC0iC — Michael Scotto (@MikeAScotto) November 10, 2021

A vitória desta segunda-feira dos Denver Nuggets frente aos Miami Heat ficou marcada por uma cena lamentável. A três minutos do fim do jogo e com a equipa de Denver já com uma vantagem confortável (111-94), Markieff Morris cometeu uma dura falta sobre Nikola Jokic e recebeu de volta... na mesma moeda. O sérvio, MVP da temporada passada da NBA, correu na direção do adversário, que já se encontrava de costas, e 'abalroou-o', numa cena que rapidamente se tornou uma batalha 'campal', valendo expulsão imediata a Jokic.O sérvio lamentou, mais tarde, a maneira como reagiu. "É uma jogada estúpida. Sinto-me mal, não tinha de reagir daquela maneira. Foi uma jogada suja e tive de me proteger. Sinto-me mal, não tinha de ser assim, mas protegi-me".O incidente já deu a volta ao mundo e 'incendiou' as redes sociais, gerando inúmeras ameaças entre protagonistas. "Esperou que o meu irmão virasse as costas... anotado", comentou o irmão de Markieff, que não tardou em esperar uma resposta dos irmãos de Luka Jokic. "Devias deixar isto da maneira que está em vez de ameaçar publicamente o nosso irmão. O teu fez uma falta dura em primeiro lugar. Se quiseres avançar com isto, podes ter a certeza que vamos estar à tua espera".Também Jimmy Butler, dos Heat, ficou 'descontrolado' após o incidente. O companheiro de Morris forçou a ida ao banco dos Nuggets, para onde Jokic se dirigiu logo após, enquanto exclamava para o sérvio voltar para o campo. O norte-americano teve mesmo de ser agarrado por colegas, e no final do encontro fez, juntamente com os restantes jogadores, uma 'espera' ao sérvio, que foi acompanhado por seguranças à saída do recinto.De resto, a NBA anunciou a suspensão de uma partida para Jokic e uma multa de cerca de 43 mil euros a Morris.