Jokic iguala Chamberlain

Os Suns receberam e bateram (129-124) os Nuggets, empatando (2-2) o playoff das ‘meias’ do Oeste, numa partida que foi um hino ao basquetebol, mas com polémica. Nikola Jokic envolveu-se numa confusão com o dono da equipa de Phoenix, Matt Ishbia, mas a discussão resultou em 53 pontos anotados pelo sérvio, um recorde de carreira, que iguala Wilt Chamberlain, pois foram os únicos postes com mais de 50 pontos num jogo de playoffs.Mas o feito não deu para ganhar, face ao melhor coletivo dos Suns, que tiveram em Devin Booker e Kevin Durant, com 36 pontos cada, os seus maiores trunfos.