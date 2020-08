Jonathan Isaac: «Ajoelhar-me ou vestir uma camisola não é a resposta»

A retoma da NBA na 'bolha' da Disney World, em Orlando, tem sido marcada por várias manifestações de apoio ao movimento 'Black Lives Matter' com jogadores e técnicos a protestarem contra as desigualdades sociais e a violência policial nos Estados Unidos. Antes de cada jogo, quando é tocado o hino nacional norte-americano, os jogadores têm-se ajoelhado em sinal de protesto mas Jonathan Isaac foi o primeiro a decidir não fazê-lo.





A statement from the DeVos Family and the Orlando Magic following the demonstration during the national anthem prior to tonight’s NBA restart game. pic.twitter.com/pauXmG62cD — Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 31, 2020

Antes do duelo da noite de sexta-feira com os Brooklyn Nets, o jogador dos Orlando Magic ficou pé e não exibiu a t-shirt com a mensagem 'Black Lives Matter' usada pelos restantes jogadores. A atitude do basquetebolista de 22 anos surpreendeu, mas no final da partida Isaac justificou-se."Pessoalmente, não acho que ajoelhar-me ou vestir uma camisola seja a resposta. Claro que as vidas negras importam, mas para mim as vidas negras, e todas as outras, devem ser apoiadas através do evangelho", afirmou o jogador, que é conhecido pelas profundas crenças religiosas."Os Estados Unidos são o país onde vivo e como qualquer outro tem os seus problemas. Mas estou agradecido pelas liberdades que existem, a liberdade de jogar basquetebol e a liberdade de fazer o que quero fazer, ter a oportunidade de protestar ou não", acrescentou Jonathan Isaac.O jogador revelou ainda que os colegas e staff da equipa sabiam que iria tomar tal atitude. E o próprio treinador dos Magic, Steve Clifford, apoiou a decisão. ""Eu apoio-o, os colegas apoiam-no e a franquia também apoia. Faz parte de viver no nosso país", explicou o técnico, no final da partida.De resto, o gesto de Isaac, que rapidamente se tornou viral, levou a equipa a emitir um comunicado no qual defendeu a atitude do jogador.