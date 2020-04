Jornalista acusa LeBron James de egoísmo com Jordan ao barulho

LeBron James, basquetebolista dos LA Lakers, anunciou que vai fazer um direto no Instagram para recordar os seus momentos mais memoráveis com os fãs. No entanto, esta ação não caiu bem no mundo da NBA (campeonato norte-americano de basquetebol), com Rob Parker, jornalista da Fox conhecido por não morrer de amores por LeBron, a insurgir-se contra o jogador.





"LeBron James está a tentar eclipsar o documentário de Michael Jordan. Que momento estranho para de repente pensar nisto. Especialmente com a ESPN a anunciar que o documentário chega em breve", começou por acusar o jornalista, referindo-se ao documentário 'The Last Dance' que relata a carreira de Michael Jordan nos Chicago Bulls.Mas, Parker continuou: "Típico de LeBron. Só pensa nele próprio!"