Jornalista diz que Luka Doncic "está sempre a ladrar" e o pai do jogador responde

Nos Estados Unidos dizem que o caráter de Luka Doncic é um problema nos Dallas Mavericks pois, apesar de o esloveno ser um dos melhores jogadores da Liga, alegadamente muitas estrelas não querem cohabitar com ele.





É o que diz o jornalista da ESPN, Brian Windhorst. "Não sei quantas pessoas vão querer continuar a jogar com o Luka. É um tipo difícil. É um grande jogador, mas quando vês os Mavericks, ele está sempre a ladrar. Ladra ao treinador, aos companheiros, aos árbitros. Está sempre a ladrar por alguma coisa. Consegue ser uma pessoa realmente irritante", disse o jornalista, num programa de rádio.O pai de Luka, Sasa, foi confrontado com estas palavras e, na Eslovénia, respondeu com ironia: "Não sei, pode ser que este jornalista seja, provavelmente, o maior génio do basquetebol, não me perguntem a mim..."