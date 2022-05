Jovem de 15 anos é sequestrada durante jogo da NBA e sexualmente explorada durante 10 dias

Uma adolescente de 15 anos foi sequestrada durante um jogo da NBA, a 8 de abril, no American Airlines Center de Dallas, durante uma partida que colocava frente a frente os Mavericks e os Portland Trail Blazers, e acabou por ser sexualmente explorada durante 10 dias.A jovem, que estava no jogo com o pai, foi à casa de banho e não voltou. A 'Fox News' conta que o pai denunciou o desaparecimento da filha aos agentes da polícia que estavam no pavilhão, mas ali disseram-lhe que a denúncia devia ser feita na sua área de residência, em North Richland Hills. Só que lá informaram-no que não podiam fazer nada porque o desaparecimento tinha acontecido em Dallas...Em desespero a família pediu ajuda à 'Texas Counter-Trafficking Initiative', uma fundação que luta contra o tráfico de pessoas. E na internet os pais encontraram fotos da filha nua, a oferecer serviços sexuais num site de prostituição.A menor foi depois encontrada no hotel Extended Stay America, de Oklahoma, a mais de 200 quilómetros do pavilhão de onde tinha desaparecido. Foi várias vezes agredida sexualmente.A polícia de Oklahoma deteve oito pessoas, seis mulheres e dois homens, que foram acusados de sequestro, violação, tráfico de pessoas, distribuição de pornografia infantil e prostituição.