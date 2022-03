E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

JR Smith retirou-se do basquetebol e tem sido notícia por algumas razões menos positivas desde então, mas agora colocou a 'mão na consciência'. O campeão da NBA em 2016 e 2020 deu conta que o bom senso dos basquetebolistas apresentam falta de bom senso em várias momentos e deu um exemplo."Preferimos ir a um clube de strip e gastar 60 mil dólares do que pegar nesse dinheiro e alimentar 2.500 pessoas de um bairro. Eu próprio poderia ter alimentado 10 vezes uma comunidade com o dinheiro que gastei em multas apenas por chegar atrasado ao autocarro", vincou ao podcast 'iamathlete'.