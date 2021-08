Kareem Abdul-Jabbar: «Não gosto de assistir à NBA de hoje»

Kareem Abdul-Jabbar, lenda da NBA, demonstrou o seu desagrado com o atual estado da liga profissional de basquetebol norte-americana. Em declarações feitas ao 'The Universe Galaxy and Basketball Network' o jogador que fez carreira entre 1969 e 1989 admitiu não ser fã do basquetebol da 'nova escola': "Não gosto de assistir à NBA de hoje".





O poste americano, que ao longo da carreira passou pelos Milwaukee Bucks e LA Lakers, defende que o atual estilo de jogo dá primazia aos lançamentos mais distantes do cesto, e consequentemente de menor percentagem de acerto, ao invés de lançamentos mais prováveis de serem concretizados: "Hoje em dia, as equipas podem realizar mais de 20 triplos numa só metade. Isto significa que se está a premiar um tiro de baixa percentagem. A natureza do jogo muda drasticamente, é completamente diferente. Já não desfruto ao ver o jogo, mas creio que os fãs gostam, por isso isto vai continuar a ser parte do desporto".Kareem Abdul-Jabbar junta-se assim a outra vozes de grande valor na história do basquetebol americano, sendo mais um a criticar o estado atual da NBA. Já Charles Barkley, considerado melhor jogador da liga em 1993, afirmou: "Nunca vi uma NBA tão má como esta". Já Shaquille O'Neal, vencedor de quatro títulos, foi mais longe: "Se Jordan jogasse atualmente, ele marcaria 45 pontos por jogo e a liga ainda reclamaria".