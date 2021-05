Karl-Anthony Towns brilha e recorda mãe em lágrimas

Com 27 pontos, nove ressaltos e quatro assistências, Karl-Anthony Towns esteve em grande destaque na vitória dos Minnesota Timberwolves diante dos Orlando Magic, por 128-96. As emoções estiveram à flor da pele, uma vez que neste jogo foi assinalado o Dia da Mãe nos Estados Unidos, e a estrela de 25 anos perdeu a sua mãe (Jacqueline Towns) em abril do ano passado, vítima de complicações devido à Covid-19. Towns não aguentaria as lágrimas quando se abraçou ao pai.





“Estive emocionado durante todo o dia. Foi muito difícil jogar mas toda a minha família, amigos e equipa deram-me força para entrar e fazer aquilo de que mais gosto. Hoje o dia é dedicado para todas as mães que estão em casa, e para todas aquelas que já partiram e que deram aos seus filhos a educação e valores certos. Hoje o dia é para elas”, comentou Towns.

Noutro duelo, destaque para Anthony Davis, que liderou a vitória dos Los Angeles Lakers frente a Phoenix (116-108) com 42 pontos, mantendo os campeões na luta.

Entretanto, a NBA informou que o árbitro Tony Brown (19 épocas na Liga) não vai apitar mais até final da época, depois de ter sido diagnosticado com cancro no pâncreas.