Kawhi Leonard em 'guerra' com a Nike por causa de um... símbolo

Patrocinado desde o ano passado pela New Balance, Kawhi Leonard encontra-se por estes dias numa intensa batalha legal com a Nike (a marca que apoiou entre 2011 e 2018), tudo por causa do símbolo pessoal, o qual foi criado aquando da sua ligação de longa duração com esta última marca.





Ora, depois de avançar com um processo por não ser autorizado a utilizar o símbolo, Leonard viu mesmo a Nike contra-atacar, ao ser-lhe também colocado um processo, neste caso por infração de direitos de autor, fraude e incumprimento de contrato. Na ótica da marca, o símbolo em causa foi produzido em conjunto pelas duas partes, pelo que se reserva no direito de não permitir o seu uso e, para mais, processar o jogador por o ter feito indevidamente.O símbolo em causa, identificativo do jogador dos Clippers, tem o formato de uma mão, sendo possível observar-se as iniciais do jogador (KL), isto para lá do número 2, dorsal que utilizou tanto nos San Antonio Spurs como nos Toronto Raptors, e que também envergará nos Los Angeles Clippers.