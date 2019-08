Kawhi Leonard vai oferecer um milhão de mochilas às crianças de Los Angeles

Kawhi Leonard chegou há pouco tempo a los Angeles e aos Clippers mas já começa a conquistar o coração dos adeptos. O antigo jogador dos San Antonio Spurs e dos Toronto Raptors decidiu oferecer um milhão de mochilas com as cores da sua nova equipa.





Com a ajuda da associação 'Baby2Baby', Leonard vai fazer chegar as prendas a crianças desfavorecidas da cidade. "O meu objetivo este ano é ter uma contribuição positiva dentro e fora do campo. Esta parece-me ser a forma certa de começar", disse o jogador, que anunciou a ação de solidariedade em Moreno Valley, na escola primária que frequentou em miúdo.