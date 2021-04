Kevin Durant alvo de multa pesada por discussão com insultos homofóbicos

Kevin Durant, basquetebolista dos Brooklyn Nets, veio esta sexta-feira a público pedir desculpa pelas mensagens e comentários homofóbicos ao ator e comediante Michael Rapaport, que entrou na famosa série 'Prison Break'.

"Lamento que as pessoas tenham lido o tipo de linguagem que eu utilizei. Essa não é a forma que eu quero que as pessoas me vejam ou ouçam falam sobre mim. Mas espero conseguir superar isso tudo e seguir em frente", atirou o norte-americano, em declarações à 'SportsCenter'.

Em comunicado enviado à imprensa norte-americana, a NBA informou que irá multar Kevin Durant em 50 mil dólares (cerca de 43 mil euros) por "usar linguagem ofensiva e depreciativa nas redes sociais", uma vez que o próprio basquetebolista já "reconheceu que as suas ações foram inadequadas".