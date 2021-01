Kevin Durant arrasa Barkley: «Não sei como é que ainda querem saber a opinião deste idiota»

Os comentários de antigas estrelas da NBA em programas de televisão, como são os casos de Charles Barkley e Shaquille O’Neal no 'Inside The NBA', têm motivado reações enérgicas por parte de alguns jogadores, que não têm gostado do tom de algumas críticas.





Jogadores e treinadores já responderam em várias ocasiões, na maioria das vezes sobre questões de jogo, mas desta feita o assunto não teve a ver com a bola propriamente dita.Charles Barkley disse que os jogadores da NBA deviam integrar a lista de prioritários no que diz respeito à vacinação da covid-19 porque pagam muito mais impostos do que o cidadão comum.Etan Thomas, um ex-jogador reconhecido pelo seu compromisso social, reagiu com ironia nas redes sociais. "Sim, isso resultaria bem."Já Kevin Durant não foi tão simpático. "Não sei como é que ainda querem saber a opinião deste idiota", disse o jogador dos Brooklyn Nets, que já tinha saído em defesa de Donavan Mitchell, basquetebolista dos Utah Jazz criticado por Charles Barkley e Shaquille O'Neal no programa.