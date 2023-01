Em duelo de grandes emoções, os Nets venceram (102-101) em Miami, recuperando 9 pontos de desvantagem no último período. Foi a 18ª vitória em 20 jogos da equipa de Nova Iorque, que perdeu Kevin Durant (17 pontos e 5 ressaltos), obrigado a abandonar o campo no último minuto do terceiro quarto com uma lesão no joelho direito, após Jimmy Butler cair-lhe em cima depois de lançar.





Destaque ainda para Kyrie Irving (29 p, 6 assistências) e Nic Claxton (13 p, 11 r).