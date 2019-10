Kevin Durant: «Gostava de terminar a carreira no Barcelona»

Ainda a recuperar de uma rutura no tendão de Aquiles contraída em junho que pode deixá-lo fora durante toda a época, Kevin Durant, que deixou os Golden State Warriots para rumar aos Brooklyn Nets, admitiu o desejo de jogar a última temporada da carreira no Barcelona.





"Gostava de terminar a carreira no Barcelona", disse o ala de 31 anos em entrevista ado site Bleacher Report para espanto do entrevistador, o também basquetebolista Serge Ibaka. "Queres mesmo jogar no Barcelona?", questionou Ibaka, estrela dos Toronto Raptors.

Durant não escondeu que olha para o futuro "para tentar fazer mais" e elogiou a principal competição de clubes da Europa. "Quero muito jogar o meu último ano na Europa e fazê-lo no Barcelona, sem dúvida, um dia... A Euroliga é a segunda melhor liga do mundo e os jogos parecem ser muito divertidos", considerou o norte-americano, campeão da NBA em 2017 e 2018 ao serviço dos Warriors.

"Não sei como isso pode acontecer, mas é um sonho que tenho", assumiu o jogador, que terá primeiro de cumprir o contrato de quatro anos celebrado com os Nets, embora tenha a opção de desistir desse acordo após no final da temporada 2021/2022.