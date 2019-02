Kevin Durant leva LeBron James à vitória no fim de semana All Star

Um final em grande de Kevin Durant selou no domingo a vitória da equipa LeBron James sobre a do grego Giannis Antetokounmpo, o melhor em campo, por 178-164, no All Star Game da Liga norte-americana de basquetebol (NBA). Em Charlotte, na 68.ª edição do jogo das estrelas, que rendeu um recorde de 62 triplos, Durant foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP), ao somar 31 pontos, com seis em nove nos lançamentos longos, e sete ressaltos.

Klay Thompson, com 20 pontos, Kawhi Leonard e LeBron James, ambos com 19, e Damian Lillard, com 18, também brilharam na equipa do 23 dos Los Angeles Lakers, que chegou a estar a perder por duas dezenas de pontos. Na formação derrotada, Giannis foi a grande figura e fez tudo para levar a equipa com seu nome ao triunfo, mas os seus 38 pontos, com 17 em 23 nos 'tiros' de campo, 11 ressaltos e cinco assistências não foram suficientes.

Paul George e Khris Middleton, ambos com 20 pontos, e Stephen Curry, com 17 pontos, nove ressaltos e sete assistências, foram os principais ajudantes do grego. Os 26 jogadores que atuaram no 68.º All Star Game marcaram todos pontos, incluindo os convidados de honra, o alemão Dirk Nowitzki (nove pontos, com três triplos marcados em três tentados, em 3.58 minutos) e Dwyane Wade (sete pontos, em 10.26).

No que respeita aos outros eventos do fim de semana All Star, Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), nos afundanços, Joe Harris (Brooklyn Nets), nos triplos, e Jayson Tatum (Boston Celtics), nos skills, venceram no sábado os concursos.

Diallo foi o grande vencedor dos sempre muito aguardados afundanços, tendo brilhado sobretudo no último da primeira ronda, quando depositou a bola no cesto, e lá ficou pendurado, depois de passar por cima do gigantesco Shaquille O'Neal. No concurso de triplos, Joe Harris, dos Brooklyn Nets, fez 25 pontos na primeira ronda e 26 na segunda, batendo Stephen Curry, dos Golden State Warriors, que foi o melhor da primeira, com 27, e foi o segundo na final, com 24.

O primeiro concurso da noite foi o de skills e o triunfo pertenceu a Jayson Tatum, dos Boston Celtics, que na final bateu o rookie Trae Young, dos Atlanta Hawks, graças a um espetacular triplo antes do meio-campo. Na sexta-feira, primeiro dia do fim de semana All Star, os Estados Unidos ganharam à seleção do resto do Mundo por 161-144, no jogo das estrelas em ascensão, num embate em que o melhor foi Kyle Kuzma, dos Los Angeles Lakers, com 35 pontos.