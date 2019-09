Kevin Durant pode falhar a nova época da NBA

Kevin Durant protagonizou uma das principais 'bombas' no mercado de transferências da NBA ao deixar os Golden State Warriors - onde atuou nas últimas três épocas e venceu dois campeonatos - para assinar de forma livre pelos Brooklyn Nets.

Contudo, a estreia do extremo pela 'franchise' com sede em Nova Iorque pode não se concretizar na próxima temporada, que arranca no dia 22 de outubro, já que o jogador de 30 anos está a recuperar de uma rutura no tendão de Aquiles, contraída em junho, num dos jogos da final frente aos Toronto Raptors.

Quem o afirma é o diretor geral dos Nets, Sean Marks, em declarações prestadas esta terça-feira à imprensa norte-americana. Apesar de admitir que "a recuperação de Durant está a correr muito bem" e acreditar que este "quer jogar ainda nesta temporada", Sean Marks fala num "plano de longo prazo" e revela que a prioridade da equipa orientada pelo técnico Kenny Atkinson passa por "trazer um jogador que é de elite à sua forma física".

Além de Kevin Durant, que assinou um contrato de quatro anos no valor de 164 milhões de dólares, os Brooklyn Nets também se reforçaram com outros dois 'pesos pesados' da NBA: Kyrie Irving (ex-Boston Celtics) e DeAndre Jordan (ex-New York Knicks).