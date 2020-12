Kevin Durant regressa à competição após ano e meio de ausência

O basquetebolista norte-americano Kevin Durant regressou no domingo à competição, após ausência de aproximadamente um ano e meio, devido à rotura do tendão de Aquiles, estreando-se pelos Brooklyn Nets num jogo particular com os Washington Wizards.

O extremo, uma das figuras de proa da NBA, concretizou 15 pontos no regresso à competição, depois de a lesão o ter afastado durante toda a época 2019/20, fortemente condicionada pela pandemia de covid-19.

"É realmente muito bom voltar a jogar. É um grande passo e tentarei aproveitar ao máximo", observou o jogador, de 32 anos, campeão da NBA pelos Golden State Warriors em 2017 e 2018, após o encontro com os Wizards, que os Nets ganharam por 119-114.