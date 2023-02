Kevin Durant ruma a Phoenix

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O último dia do mercado de trocas na NBA foi agitado, com Kevin Durant a protagonizar a movimentação mais mediática. O craque abandona Brooklyn e ruma a Phoenix . TJ Warren acompanha KD, enquanto os Suns enviam para os Nets quatro escolhas futuras do draft (2023, 2025, 2027 e 2029) e ainda Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder.

Entretanto, Rúben Prey, jovem de 17 anos e internacional português sub-20, foi convidado pela NBA a participar no Basketball Without Borders (BWB), que vai decorrer nos próximos dias 17 e 19, em Salt Lake City, durante o fim de semana All-Star.