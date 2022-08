Está desfeito o mistério: Kevin Durant vai jogar nos... Brooklyn Nets. O extremo norte-americano, de 33 anos, havia forçado a saída mas o franchise da NBA comunicou esta terça-feira que irá defender as mesmas cores pela quarta temporada consecutiva."O Steve Nash e eu [Sean Marks], em conjunto com Joel Tsai e Clara Wu Tsai, encontrámo-nos ontem em Los Angeles com Kevin Durant e Rich Kleiman. Acordámos em seguir em frente com a nossa parceria. Estamos focados no basquetebol e com um objetivo coletivo em mente: contruir um franchise duradouro que traga o título para Brooklyn", pode ler-se no comunicado assinado pelo general manager dos Nets.Os Phoenix Suns e os Boston Celtics eram os destinos prováveis de Durant, duas vezes campeão da NBA e duas vezes MVP das finais [nos Golden State Warriors], caso se consumasse a saída dos Brooklyn Nets.