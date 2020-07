Kevin Garnett firme na intenção de comprar os Timberwolves

O norte-americano Kevin Garnett, que representou os Minnesota Timberwolves entre 1995 e 2007, e mais tarde entre 2015 e 2016, é um dos interessados em comprar a formação.

O custo da franquia - 1,2 mil milhões de dólares - é demasiado para Garnett suportar, sendo que o antigo jogador pretende avançar com 200 milhões de dólares para controlar só a parte desportiva.

O único possível obstáculo na aquisição é a relação do ex-jogador e o atual dono, Glen Taylor. Garnett já deu entrevistas dizendo coisas pouco simpáticas sobre Taylor e que iria evitar fazer negócios com o atual dono. Aconteça o que acontecer, Glen Taylor só exigiu que a sede da equipa se mantenha no Minnesota, caso a venda aconteça.

Autor: Jorge Afonso