Klay Thompson volta em grande 941 dias depois

Que regresso! Klay Thompson, de 31 anos, voltou ontem à competição mais de dois anos e meio depois devido a lesão, mas os 941 dias de ausência parecem não ter afetado o mais novo dos ‘Splash Brothers’, já que reapareceu em grande na vitória de Golden State frente a Cleveland (96-82). Thompson, que não competia desde junho de 2019 no jogo 6 das finais, brilhou com 17 pontos, três ressaltos e uma assistência em 20 minutos, numa partida em que Stephen Curry foi o melhor marcador, com 28 pontos. “Estou tão feliz agora! Não lancei tão bem quanto gostaria mas estou tão feliz de finalmente poder olhar para as estatísticas e ver lá meu nome”, afirmou um emocionado Klay Thompson, que passou por graves lesões num joelho e foi ovacionado pelos adeptos dos Warriors, que são a equipa com melhor registo da NBA (30-9) a par de Phoenix.

Neemias fica no banco

Entretanto, Neemias Queta voltou a integrar a equipa dos Sacramento Kings mas o poste português de 21 anos desta vez não foi lançado: assistiu do banco à derrota em Portland por claros 103-88.