Knicks já não venciam em casa há tanto tempo... que até foram tema de conversa nos Óscares

Os New York Knicks voltaram às vitórias no Madison Square Garden 18 jogos depois. O emblema nova-iorquino triunfou na receção aos San Antonio Spurs por 130-118 e o feito da equipa foi tema de conversa nos Óscares.O ator Samuel L. Jackson, antes de anunciar o óscar de Melhor Argumento Adaptado, virou-se para o seu amigo e adepto dos Knicks, Spike Lee, e brincou com a situação com o famoso realizador de Nova Iorque."Antes de mais Spike, fico contente que estejas sentado. Depois de 18 derrotas consecutivas em casa, os Knicks ganharam. Eu repito! Os Knicks ganharam esta noite!". Spike Lee acabou por ganhar o óscar pelo filme BlacKkKlansman – O Infiltrado.Damyean Dotson com 27 anos esteve em destaque pela equipa da casa, enquanto DeMar DeRozan foi o mais inconformado da formação texana com 32 pontos.Os New York Knicks continuam na 15.ª e última posição da Conferência Este com apenas 12 vitórias em 60 jogos.